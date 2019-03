Toename anonieme tips over drugslabs het grootst in Den Haag

Volgens Meld Misdaad Anoniem is en aantal anonieme tips over drugslabs in 2018 rond Den Haag sterk toegenomen. Volgens de organisatie is de tijd voorbij dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het zuiden van het land.

“Uit een analyse van onze cijfers blijkt dat het aantal tips over drugslabs in Noord-Brabant en Limburg stabiel bleef, maar in alle andere regio’s toenam. De grootste stijging is te zien in de regio’s Den Haag en Noord-Nederland”, aldus woordvoerder Marc Janssen.

Vorig jaar ontving Meld Misdaad Anoniem een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van drugs zoals xtc en ghb. Dat is een stijging van 40 procent. Ook werd er meer gemeld over criminaliteit op straat, zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en straatroof. Daarentegen daalde het aantal meldingen over wietplantages met 21 procent.