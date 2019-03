Vrachtwagenchauffeur Sabrina: “Mijn cabine is net zo’n zootje als die van een man”

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag belde presentator Justin Verkijk dinsdagochtend met vrachtwagenchauffeur Sabrina Berg. Hoe ervaart zij het leven als vrouw in een mannenwereld?

“Er komen wel steeds meer vrouwelijke chauffeurs bij”, zegt Sabrina in het programma Haagse Ochtendradio. “Maar het is nog steeds een mannenwereldje. Ik trek mij daar niet zoveel van aan, ik ben one of the guys.” Sabrina zegt vaak raar aangekeken te worden als ze zegt wat ze voor de kost doet. “Maar verder zijn er niet zoveel verschillen hoor. Mijn cabine is net zo’n zootje als die van een man.”

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In dat kader zijn er op verschillende plekken in de stad tentoonstellingen en activiteiten. Zo is er in het atrium van het Gemeentehuis een tentoonstelling en een bijeenkomst in het Paard. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Sabrina Berg op Den Haag FM.