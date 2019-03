Zeventien personen aangehouden bij grote politieactie in Ypenburg

De politie is dinsdagochtend in Ypenburg ruim dertig woningen binnengevallen aan de Vuistbijl en de Steentijdsingel. Er zijn bij de doorzoekingen in totaal zeventien mensen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen.

De invallen zijn gedaan in zogenoemde spookwoningen. Daar bleken mensen te wonen, terwijl er in veel gevallen niemand stond ingeschreven. De panden worden veelal gebruikt door criminelen. Twintig andere panden in Ypenburg worden nog doorzocht. Ook huizen in Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam zijn binnengevallen. “Maar meer arrestaties sluiten wij zeker niet uit”, laat een politiewoordvoerder aan mediapartner Omroep West weten.

Ook de FIOD, de Belastingdienst en de gemeente Den Haag zijn betrokken bij de actie. De politie laat weten dat er meer informatie volgt “zodra het onderzoek dit toelaat”.

Foto: archief.