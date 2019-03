Oude centrum is na nieuwe inrichting groener en veiliger

Andrei K. vier jaar de cel in voor moord op vriendin Julia

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 41-jarige Russische Andrei K. veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij doodde vorig jaar zijn vrouw Julia in hun huis op Scheveningen. Vervolgens zaagde hij haar lichaam in stukken en gaf hij haar op als vermist.

K. heeft bekend dat hij zijn vrouw heeft omgebracht, maar zei dat hij er geen herinnering aan heeft vanwege zijn slechte geestelijke toestand. Hij zou al jaren aan ernstige depressies hebben geleden. K. had Julia op 9 januari 2018 als vermist opgegeven.Toen politieagenten een paar dagen later het huis doorzochten, vonden ze de vrouw. Andrei K. heeft bekend dat hij zijn vrouw heeft omgebracht, maar zei dat hij er geen herinnering aan heeft vanwege zijn slechte geestelijke toestand. Hij zou al jaren aan ernstige depressies hebben geleden.

Andrei K. heeft verklaard dat hij haar heeft gedood toen hij een black-out kreeg tijdens een ruzie. Volgens de Rus had Julia hem een paar weken eerder verteld dat ze was vreemdgegaan met meerdere mannen. Ze zouden gaan scheiden. De officier van justitie eiste twee weken geleden nog acht jaar cel. Dat zijn er dus vier geworden.