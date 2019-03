Bewoners Moerwijk blij met rattenoffensief wethouder De Mos

De Actiegroep Rattenoverlast Moerwijk is dolblij met het rattenoffensief van de gemeente. De pilot om de overlast tegen te gaan, die sinds november loopt, lijkt tot nu toe een succes.

“We hebben nog steeds last van ratten”, zegt Conny Ligtvoet van de actiegroep op Den Haag FM. “Maar je ziet heel duidelijk verbetering. Er wordt door de gemeente echt geluisterd naar de bewoners.” Onderdeel van de pilot is het inzetten van handhavers. Verantwoordelijk wethouder Richard de Mos waarschuwt dat er streng gecontroleerd wordt. “Als je brood op straat gooit ben je de sigaar”, zegt De Mos. De boete is tussen de 95 en 140 euro.

De pilot van de gemeente loopt vooralsnog in Laak en Den Haag Zuidwest. Na de zomer gaat wethouder De Mos kijken in welke wijken het offensief nog meer zou kunnen werken.

Luister hier naar het interview met Conny Ligtvoet en Richard de Mos op Den Haag FM.