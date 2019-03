Oude centrum is na nieuwe inrichting groener en veiliger

De route van station Hollands Spoor naar het oude centrum heeft een nieuwe inrichting gekregen. Wethouder Richard de Mos heeft samen met de buurtbewoners dinsdag de ‘Loper Oude Centrum’ geopend.

Het gebied heeft een groene opfrisser gekregen: Zo zijn er extra bomen, hagen, bloembakken, zitbanken en fietsbeugels bijgekomen en is de verlichting verbeterd. Ook zijn op de stoepranden van de Stationsweg en de Wagenstraat spreuken over ‘reizen en verblijven’ in 34 talen geplaatst. De spreuken zijn geschreven in de taal met bijbehorende lettertekens en een vertaling in het Nederlands ernaast. Ze moeten het internationale karakter van het gebied benadrukken. Naast het groene karakter is er ook gedacht aan de veiligheid van voetgangers en fietsers: De maximumsnelheid is teruggebracht van 50 naar 30 kilometer.

“Samen met de buurt hebben wij een plan gemaakt en dat resultaat zie je! Ik ben ervan overtuigd dat deze mooie wandelroute met heerlijk veel groen ook economisch zal opleven. De vernieuwde route biedt geweldige kansen voor ondernemers op de Stationsweg en de Wagenstraat”, aldus wethouder Richard de Mos.

