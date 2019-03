PVV wil weer Ajaxsupporters toelaten in Cars Jeans Stadion

De Haagse fractie van de PVV wil dat Ajaxsupporters in de toekomst worden toegelaten bij wedstrijden van ADO Den Haag. Fractievoorzitter Sebastian Kruis pleit hier woensdag voor bij een debat over veiligheid.

Voetbalfans uit Amsterdam kwamen vorige week naar Den Haag om te protesteren, omdat ze al dertien jaar niet meer welkom zijn bij in het Cars Jeans Stadion. Zij werden uiteindelijk door ADO-fans opgewacht op het Malieveld waardoor de demonstratie moest uitwijken naar het Internationaal Strafhof. Er was een grote politiemacht op de been en er werden meerdere aanhoudingen verricht.

Volgens de Haagse PVV-fractie kan de burgemeester dit soort onveilige en kostbare taferelen in de toekomst voorkomen door uitpubliek gewoon toe te staan bij de wedstrijden. Het ADO-stadion is één van de best beveiligde stadions van Nederland en bovendien is toestaan van uitpubliek goed voor de sfeer in het stadion.

Foto: Richard Mulder