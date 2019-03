SP-demonstranten willen dat Shell meebetaalt aan energietransitie

Een vijftiental demonstranten is woensdag langs gegaan bij het hoofdkantoor van Shell aan de Carel van Bylandtlaan. Zij vinden dat het bedrijf meer moet bijdragen in de kosten van de energietransitie. “Het is onhoudbaar dat grote bedrijven worden ontzien nu mensen meer moeten betalen.”

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman liep voorop bij het protest: “We horen verhalen van mensen die de kachel niet meer aan kunnen zetten door de hogere energiekosten.” De groep ging op pad met een geldwagen om ruim twee miljard euro op te halen bij Shell, die wagen ging echter weer leeg terug. “Shell maakt miljarden winst en dat kunnen ze alleen halen door de samenleving te plunderen.”

Ook in de Tweede Kamer zal Beckerman aandacht blijven vragen voor de oplopende energierekening van huishoudens. “Ik zal het kabinet blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een rechtvaardigheid van het klimaatbeleid. De energierekening voor huishoudens moet omlaag en grote vervuilers mogen niet langer worden ontzien.”

Luister hier naar de reportage van Den Haag FM.