Vrijwilligers in Ypenburg helpen bij veilige paddentrek

De jaarlijkse paddentrek is weer begonnen in Den Haag. En dus gaan meerdere vrijwilligers er op uit om de padden in veiligheid te brengen. Zo ook Eveline van Deventer, die elke week haar route loopt in Ypenburg om padden te redden.

Elk jaar gaan padden van hun winterslaap plek naar hun broedplek in het dichtstbijzijnde water. Maar die zogeheten paddentrek is niet altijd zonder gevaar. Bij het oversteken van een weg of fietspad, worden ze vaak doodgereden door voertuigen. Om dat te voorkomen, rapen de vrijwilligers de padden op en zetten ze bij het water. Eveline is één van de vrijwilligers die hieraan mee helpt.

‘Ik deed het ook al voordat ik officieel paddenvangster werd. Voor mijn huis liepen ook veel padden’.