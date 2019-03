Boek ‘Wandelen door Scheveningen’ leidt lopers door de geschiedenis

In het nieuwe boekje ‘Wandelen door Scheveningen’ staat een wandelroute beschreven, ondersteund met weetjes uit de geschiedenis van het vissersdorp. “Mensen kennen het veelal als de badplaats, maar het dorp zelf heeft ook een rijke geschiedenis die meer onder de aandacht mag”, vertelt de schrijfster van het boekje Bettina Mulder op Den Haag FM.

Bettina is historicus en woont het grootste deel van haar leven op Scheveningen. Daarom weet zij enorm veel over de geschiedenis van het vissersdorp. “De kerk bijvoorbeeld, die stond ooit midden in het dorp. Maar tijdens de Allerheiligen in 1570 is de helft van het dorp weggeslagen. Daarom staat hij nu aan de rand.” De wandelroute duurt ongeveer een uur.

Het boekje is nu te koop in de VVV aan het SPui, en in Muzee Scheveningen, en is beschikbaar in vier verschillende talen.

Foto: Historisch Festival Scheveningen

Luister hier naar het interview met Bettina Mulder op Den Haag FM.

Bekijk hier de wandeling