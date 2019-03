Groep de Mos wil lokagentes inzetten tegen intimiderend gedrag op straat

Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil zogeheten ‘lokagentes’ inzetten om intimiderend gedrag op straat aan te pakken. Een mooi geklede handhaver in burger moet direct kunnen optreden. “Als zij vunzig worden nageroepen, draaien ze zich om en delen ze een boete uit”, zegt raadslid Nino Davituliani die het aan het stadsbestuur heeft voorgesteld.

In het coalitieakkoord staat dat straatintimidatie niet meer getolereerd moet worden. De vraag was alleen hoe aan die wens handen en voeten gegeven kon worden. Het is namelijk lastig om overtreders op heterdaad te betrappen. “Er is vaak geen bewijs en dat maakt bestraffing erg moeilijk”, zegt het raadslid.

Om het ‘sisverbod’ wel uitvoerbaar te maken stelt Davituliani voor om lokhandhavers in te zetten; een buitengewoon opsporingsambtenaar in een mooie outfit. “Elke vervelende vorm van naroepen van vrouwen en LHBT-ers op straat moet bestraft worden”, aldus Davituliani.