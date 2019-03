Haags bier vanaf deze zomer in Chinese schappen

De Haagse brouwerij Kompaan is zich aan het oriënteren in China. Als alles goed gaat vliegen al in juni de eerste flesjes Haags bier over de Chinese toonbank.

Oprichter Jeroen van Ditmarsch was afgelopen jaar mee op een handelsmissie van de gemeente. Daar heeft hij de basis gelegd voor de aanstaande samenwerking met Chinese distributeurs. “We hebben een goed beeld gekregen van de Chinese markt”, zegt Van Ditmarsch op Den Haag FM. “We beginnen met twee bieren die we al in ons eigen assortiment hebben. Een met een laag alcoholpercentage voor de Chinezen zelf en een met een wat hoger percentage voor de expats.”

Engelstalig

De eerste twee bieren die Kompaan naar China verscheept zijn ‘Joey Greenhorn’ en ‘Tommy Double-Barrel’. “We hebben gekozen voor twee bieren met een Engelse naam”, zegt Jeroen. “Badgast en Bondgenoot kunnen ze niet uitspreken, we moeten het onszelf niet moeilijker maken dan het is.”

De eerste kratjes Joey Greenhorn en Tommy Double-Barrel worden volgende maand naar China verscheept. In juni moeten de eerste flesjes in cafés, supermarkten en op festivals verkrijgbaar zijn.

Luister hier naar het interview met Jeroen van Ditmarsch op Den Haag FM.