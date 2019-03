Hagenaar organiseert wandeling langs vrouwelijke hoogtepunten van Den Haag

Persoon overleden na mogelijke koolmonoxidevergiftiging in Weimarstraat

De Haagse wandelaar Maurits Burgers, bekend van het wekelijkse ‘Wandelen met Maup’, organiseert vrijdag een extra editie in het kader van Internationale Vrouwendag. De wandeling begint en eindigt op de Plaats en gaat langs talloze vrouwelijke hoogtepunten van de stad.

De route gaat langs plekken waar vrouwen als dubbelspion Mata Hari en de eerste vrouwelijke minister Marga Klompé iets hebben betekend. “Allemaal vrouwen die hun sporen hebben verdiend in de stad”, zegt Maurits op Den Haag FM. “Mata Hari heeft op meerdere plekken gewoond in de stad. Bij een van die adressen zal ik iets vertellen over haar bewogen leven.”

De wandeling begint vrijdag, op Internationale Vrouwendag, om 14.00 uur op de Plaats. Mocht je vrijdag niet kunnen, zondagmiddag loopt Maurits de route opnieuw. Kaartjes kosten tien euro. Kijk hier voor meer informatie.

Luister hier naar het interview met Maurits Burgers op Den Haag FM.