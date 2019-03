Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke misstanden bij museum COMM

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke misstanden bij COMM, het voormalige museum voor communicatie aan de Zeestraat. Dat hebben de directie en de raad van toezicht woensdag via de website van het museum bekendgemaakt.

“Wij willen ruim baan maken voor de toekomst van COMM en nemen de vragen van bezoekers en andere betrokkenen naar aanleiding van de recente berichtgeving serieus. Nu is het tijd om ook terug te kijken op de transitie van het museum en vast te stellen wat goed is gegaan en wat beter had gekund”, is te lezen op de website. De voorzitter van de Raad van Toezicht doet, zolang het onderzoek loopt, een stap terug. Ook wordt er gekeken naar welke samenwerkingen het museum in de toekomst aan kan gaan.

Comm kwam in januari in opspraak nadat de website Follow the Money bekend maakte dat directeur Tobias Walraven in 2017 voor bijna vier ton zaken deed met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was. Ook zou hij jaarlijks een managementfee van minimaal 176.000 euro declareren, een veel hoger bedrag dan gebruikelijk voor kleinere musea, concludeerde het onderzoeksplatform. Walraven nam naar aanleiding van de zware kritiek ontslag.