Persoon overleden na mogelijke koolmonoxidevergiftiging in Weimarstraat

Een overleden persoon is donderdagochtend in een woning aan de Weimarstraat gevonden. Volgens de politie is er mogelijk sprake van koolmonoxidevergiftiging.

In verschillende woningen aan de Weimarstraat, tussen de Beeklaan en de Regentesselaan, is er koolmonoxide gemeten. Naast de overleden persoon zijn er elf mensen naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. Onder hen zijn ook vier agenten. Zij voelden zich niet lekker toen ze onderzoek deden in de verschillende huizen.

De politie doet op dit moment onderzoek. Een deel van de straat is afgezet met linten.

De 12 onwel geworden personen, waaronder 4 agenten, bevonden zich in woningen rondom de woning van de overledene. Omdat de CO-waardes hoog waren, zijn alle 12 voor controle naar ziekenhuizen vervoerd. Inmiddels zijn de woningen gelucht en is het CO gevaar geweken. https://t.co/z4gEimOoyg — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 7 maart 2019

