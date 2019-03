“Tachtig procent van Den Haag heeft een slechte verwarmingsinstallatie”

De Haagse verwarmingsmonteur Arnold Boon zegt dat tachtig procent van de CV-installaties in Den Haag niet deugt. Boon zegt dit tegen Den Haag FM naar aanleiding van het incident op de Weimarstraat, donderdagochtend.

Het gevaar van verkeerde apparatuur is dat er koolmonoxide vrij kan komen als er iets mis is met de installatie. “Het is het belangrijkste apparaat in huis”, zegt Boon op Den Haag FM. “Maar het heeft het slechtste plekje. Bijna niemand houdt zijn installatie goed in de gaten. Iedereen heeft geld voor een nieuwe tv of auto maar niet voor een fatsoenlijke CV-ketel.” Arnolds advies is simpel. “Laat gewoon jaarlijks de installatie controleren. Daarnaast is een koolmonoxide-melder geen overbodige luxe, dat kost maar een paar tientjes.”

Bij het incident op de Weimarstraat is een overleden persoon aangetroffen. Bij onderzoek door politie en brandweer werd er een te hoog koolmonoxide-gehalte aangetroffen. Twaalf mensen, waaronder vier agenten, zijn ter controle naar het ziekenhuis afgevoerd.

Luister hier naar het interview met Arnold Boon op Den Haag FM.