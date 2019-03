VVD wil andere muziek tijdens naturalisatieceremonie: “Draai geen K3 meer”

Wanneer immigranten hun inburgeringscursus succesvol afronden wordt dat gevierd met een naturalisatieceremonie. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit met muziek. Alleen moet die muzikale omlijsting anders, vindt VVD-raadslid Jan Pronk.

“Ik ben daar een keer geweest en toen hoorde ik Oh Oh Den Haag en André Hazes, maar ik hoorde ook K3”, zegt Pronk in middagshow op Den Haag FM. “Wat moet dat op een naturalisatieceremonie? Ze zijn Belgisch.” Volgens Pronk gaat het niet om dit specifieke voorbeeld, maar om de boodschap die je er als overheid mee wil afgeven. Hij roept wethouder Rachid Guernaoui dan ook op om met een andere afspeellijst te komen.

Weekendscholen

Het raadslid van de VVD-fractie vraagt verder om meer toezicht op weekendscholen voor met name Syrische vluchtelingen. Zij zouden namelijk Arabisch leren en koranlessen krijgen. “We moeten niet naïef zijn. We weten ook dat zo opvattingen uit onvrije landen in onze samenleving kunnen worden gebracht”, aldus Pronk.

Luister hier naar het interview met Jan Pronk op Den Haag FM