Burgemeester Krikke gaat Haagse heldinnen portretteren

Voor een nieuwe portretreeks gaat burgemeester Pauline Krikke op zoek naar Haagse heldinnen. Iedere week wil ze op haar Instagramaccount een andere Haagse vrouw in het zonnetje zetten.

“Ik ben in mijn twee jaar als burgemeester ontzettend veel verschillende vrouwen tegengekomen”, zegt Krikke op Den Haag FM. “Het viel me op hoeveel ondernemende, talentvolle en creatieve vrouwen er in Den Haag wonen. Die verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.”

De burgemeester start het project vrijdag op Internationale Vrouwendag. Daarnaast zal ze verschillende bijeenkomsten bijwonen en een tentoonstelling openen in het Atrium.

Luister hier naar het interview met burgemeester Pauline Krikke op Den Haag FM.