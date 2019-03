Dit jaar ook speciale CPC Loop voor mindervaliden

Bij de 45e editie van de City Pier City Loop, aankomende zondag, is dit jaar ook een speciaal onderdeel voor mindervaliden. De ‘CPC 4 All Run’ is een aangepast parcours over een kilometer.

“We willen ervoor zorgen dat iedereen aan dit familie-evenement kan deelnemen”, zegt Sigrid van der Toorn van de CPC op Den Haag FM. “Dit was de enige doelgroep die nog niet mee kon doen. We hebben bij andere evenementen in Groningen en Eindhoven gezien dat het een succes kan zijn.”

De CPC 4 All Run is zondag de aftrap van een dag vol hardloopspektakel. Om 8.30 uur klinkt het startschot. Na zes afstanden voor verschillende leeftijdscategorieën is om 15.30 uur het startschot voor de laatste afstand: De halve marathon. Kijk hier voor meer informatie.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Sigrid van der Toorn op Den Haag FM.