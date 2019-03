Dode man in Weimarstraat was Poolse dakloze die in kapperszaak mocht slapen

De man die donderdag overleed aan een koolmonoxidevergiftiging in de Weimarstraat was een dakloze Poolse man. “Hij was een rustige jongen”, aldus kapper Reis Kosedag. Hij die liet de man wel eens slapen in het achterhuis boven zijn zaak.

“Hij heette Radek. Ik kende hem sinds een jaar of anderhalf. Ik heb hem ook een paar keer geknipt,” aldus Kosedag. “Hij was dakloos en had een huis nodig. Ik vond hem zielig dus ik liet hem af en toe binnen slapen.” De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen.

Toen Kosedag ongeveer twee weken geen contact had gehad met Radek, ging de kapper het achterhuis binnen om poolshoogte te nemen. Daar trof hij de man dood aan in bed. “Daarna hebben we de politie gebeld.”