Jihadisten uit de Schilderswijk geven zich over in Syrië

Twee Haagse jihadisten uit de Schilderswijk hebben zich in Syrië overgegeven, meldt de NOS. Bij het laatste IS-bolwerk, Baghouz, zouden de twee de wapens hebben neergelegd. Het gaat om Mounir el K. en Abdellah R.

K. en R. werden in 2015 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel, want ze woonden destijds in Syrië. De twee zijn in 2015 aan de nationale terrorismelijst toegevoegd. Volgens de NOS heeft de Nederlandse staat de voorlopige verblijfsvergunning van Abdellah R. ingetrokken. El K. was Nederlander, maar hij is zijn Nederlandse nationaliteit kwijt.

Advocaat Ferat Yildiz stond Mounir el K. bij tijdens het jihadproces. “Nederland doet niets om Nederlandse jihadisten terug te halen, maar wil ze wel berechten. Dat is in strijd met verschillende grondrechten, bijvoorbeeld dat van het recht op een eerlijk proces”, aldus Yildiz.