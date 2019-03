Kunstlicht: Raymond van het Groenewoud en Explore Festival

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur met Raymond van het Groenewoud aandacht aan zijn voorstelling ‘Kreten en Gefluister’ en aan het Explore Festival (foto).

Raymond van het Groenewoud, bekend van hits als ‘Je veux de l’amour’, ‘Meisjes’ en ‘Vlaanderen boven’ brengt, slechts gewapend met zijn piano en zijn gitaar, in een soloprogramma zijn mooiste nummers. Uit vijftig jaar repertoire zingt hij zijn mooiste liedjes, inclusief beproefde (bonestaak)choreografieën. Zondagavond is hij in de Koninklijke Schouwburg te gast met ‘Kreten & Gefluister’. Eerder die dag komt hij langs in de studio van Kunstlicht!

Explore Festival

De hele wereld ligt aan je voeten met het Explore Festival. Vier voorstellingen uit verre windstreken van eigentijdse makers. In Den Haag zijn de komende dagen voorstellingen te zien uit Brazilië, Zuid-Afrika, Senegal en Argentinië. Een festival vol spannende perspectieven, prikkelende opvattingen en kraakheldere vergezichten. In Kunstlicht een gesprek met de programmeurs van het festival.

Verder in Kunstlicht wederom de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de Bril van een Ander en de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Christian Ganet, ‘Via Kanana’ een voorstelling op Explore Festival.