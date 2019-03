Oud-wethouder Henk Kool te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is oud-wethouder Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kool te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Henk Kool is sinds vorig jaar voorzitter van de Economic Board The Hague. Economic Board The Hague is een onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie van Den Haag. Het platform bundelt de krachten van ondernemers en kennisinstellingen in de stad. Daarnaast geeft het gevraagd en ongevraagd advies over economisch beleid en initieert, in samenwerking met andere organisaties, projecten om de Haagse economie te versterken.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.