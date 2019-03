Politietopman opgepakt tijdens politieactie Ypenburg

Tijdens de grote politieactie van afgelopen dinsdag in Ypenburg is een topman van de politie opgepakt, meldt De Telegraaf.

De man werkt op het hoofdbureau van de Nationale Politie aan de Nieuwe Uitleg, waar hij rechtstreeks de korpsleiding adviseert. Dat melden twee goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. De korpsleiding van de politie wil vooralsnog niet reageren.

Tijdens de actie dinsdagochtend werden invallen gedaan op 35 plekken in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam. In totaal werden zeventien personen aangehouden en miljoenen euro’s contant geld gevonden. Daarnaast nam de politie in verschillende woningen vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto’s in beslag.