PvdA wil autoloze zondag organiseren in Den Haag

De Haagse PvdA wil een autoloze zondag organiseren in Den Haag. Het plan is een idee van raadslid Janneke Holman.

“Ik was in september in Brussel op autoloze zondag”, zegt Janneke op Den Haag FM. “En dat was echt heel gaaf. Ik vond het meteen een goed idee voor Den Haag.” Holman kan op niet veel steun van het stadsbestuur rekenen. Wel heeft wethouder Robert van Asten toegezegd het te gaan onderzoeken.

Wanneer de autoloze zondag plaats moet vinden weet Holman ook al. “De week van de mobiliteit is in september, dat zou een mooie gelegenheid zijn.”

Luister hier naar het interview met Janneke Holman op Den Haag FM.