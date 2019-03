Spuigasten over Haagse klimaatplannen en woonagenda

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Haagse klimaatplannen en de woonagenda.

Alle daken in Den Haag moeten groen of wit worden. Dat staat in het duurzaamheidsvoorstel ‘Schone energie in een groene stad’ dat het stadsbestuur woensdag heeft gepresenteerd. Als ze niet groen of wit zijn, moeten de daken zonnepanelen of zonneboilers hebben. Wat betekenen deze plannen voor de inwoners en ondernemers van Den Haag? Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is te gast in Spuigasten.

De Haagse gemeenteraadscommissie sprak deze week over de woonagenda. De woningmarkt staat momenteel sterk onder druk. Met name huishoudens met een midden- of laag inkomen hebben veel moeite om in Den Haag een geschikte woning te vinden. De komende jaren neemt de gemeente extra maatregelen om deze druk te stabiliseren en laten afnemen. Deze extra maatregelen worden beschreven in de woonagenda voor de komende vier jaar. Zijn deze maatregelen voldoende? In Spuigasten gaan William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Martijn Balster (PvdA) in debat.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.