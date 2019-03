STRAATVRAAG: knappe lokagentes tegen seksuele intimidatie

Groep de Mos wil dat er wordt opgetreden tegen straat intimidatie. Zogeheten lok-agentes moeten het sissen of fluiten naar vrouwen gaan bestraffen. Een lok-agente is, als het aan de grootste partij in Den Haag ligt ‘een boa in een mooie outfit, die zich als ze vunzig wordt nageroepen, direct omdraait en een boete uitdeelt.’