‘Container-tuintje’ geopend in Segbroek

Bewoners van Segbroek treffen vanaf zaterdag iets verrassends aan als zij hun afval weg willen gooien: om twee ondergrondse restafvalcontainers in de Vinkensteynstraat is een tuintje geplaatst.

Deze werd vandaag officieel geopend door wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid). ‘In Den Haag zijn we hard bezig om van afval weer bruikbare grondstoffen te maken. Het is belangrijk dat bewoners hun afval gescheiden, maar ook netjes weggooien. De tuintjes maken het straatbeeld groener, vrolijker en mooier, maar zorgen er ook voor dat er minder afval naast de bakken neergezet wordt.’

Tijdens de opening werd het tuintje officieel overgedragen aan de betrokken bewoners die het gaan onderhouden. Daarnaast werden bloembollen geplant die in het voorjaar voor extra fleurigheid gaan zorgen.

De tuintjes zijn onderdeel van een proef om de hoeveelheid afval naast de containers te verminderen. In december is gestart met een eerste tuintje op de Regentesselaan. Nu volgen nog eens 3 locaties in de stadsdelen Segbroek, Escamp en Centrum. De proef loopt tot half april, waarna gekeken wordt of de tuintjes ook op andere plekken in de stad geplaatst kunnen worden. De tuintjes hebben in andere steden al tot succesvolle resultaten geleid. Den Haag is de eerste stad die gebruik maakt van echte bloemen, in plaats van plastic bloemen.

Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers