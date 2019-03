CPC Loop 2019 live op Den Haag TV en Den Haag FM

De CPC Loop van zondag is live te zien op televisie. In een gezamenlijke uitzending van Den Haag TV en Omroep West brengen de omroepen het sportevent in beeld. De uitzending is van 09.30 uur tot 18.15 uur.

Ook op social media hoef je niks te missen van het hardloopevenement. We houden je ook daar op de hoogte.

Niet in de buurt van een scherm? Zet dan lekker je radio aan op Den Haag FM. In het programma Sportsignaal hoor je verslaggever Rogier bij de CPC Loop. De uitzending is van 14.00 uur tot 18.00 uur.

CPC Loop

Zondag is de 45ste editie van de CPC Loop. Elk jaar doen er tienduizenden deelnemers mee.