Grote handhavingsactie in Haagse Schilderswijk

Bij een grote handhavingsactie in de Schilderswijk hebben HTM, politie, de Haagse pandbrigade en de NVWA vrijdagavond een flink aantal boetes uitgeschreven.

Geen geldig kaartje

De HTM heeft vrijdagavond bij een grote handhavingscontrole 107 reizigers op de bon geslingerd omdat ze geen geldig vervoersbewijs hadden. De HTM controleerde onder andere bij het Hobbemaplein, het Paletplein en de Jacob Catsstraat.

Verkeersovertredingen

De politie deelde 33 bekeuringen uit wegens bellen tijdens het rijden, rijden onder invloed en te hard rijden. Ook stonden 125 auto’s in de wijk geparkeerd zonder dat er parkeergeld was betaald. 39 auto’s stonden verkeerd geparkeerd.

Misstanden

De Haagse pandbrigade trof in acht panden misstanden aan, zoals illegale bouw en achterstallig onderhoud. Van negen personen wordt onderzocht of ze illegaal in een huis wonen. Tijdens de actie werd er in een woning een hennepplantage met honderden planten aangetroffen.

Binnen roken

Bij alle acht horecazaken die bezocht zijn door het horecateam werden misstanden aangetroffen, variërend van binnen roken tot het niet in orde zijn van vergunningen. De controles werden uitgevoerd door gemeente Den Haag, politie, brandweer, HTM, Stedin en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

