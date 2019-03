Haagse Markt krijgt zonnepanelen

De Haagse Markt krijgt zeker 95 zonnepanelen. Dat maakte wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zaterdagochtend bekend in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De gemeente is al jaren in gesprek met de ondernemers van de Haagse Markt over de mogelijke komst van zonnepanelen. Eerder werden de zonnepanelen opgenomen in een plan voor een overkapping van de Haagse Markt, een zogeheten droogloop.

“We zijn aan het kijken of we op de kramen nog veel meer panelen kunnen krijgen en of we dat redelijk snel voor elkaar kunnen krijgen”, zei Van Tongeren in Spuigasten.

De wethouder is trots op het bereikte resultaat. “De Haagse Markt die zijn eigen stroom opwekt; wat voor mooiers kun je in Den Haag hebben?”