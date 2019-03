Moslims maken vuist tegen religieus geweld tijdens vrijdaggebed

Moslims en aanhangers van andere religies hebben vrijdagavond een vuist gemaakt tegen religieus geweld. Ze deden dat tijdens het vrijdaggebed bij in de As-Soennah-moskee. Bij die moskee werd afgelopen zondag door anti-islambeweging Pegida een spandoek opgehangen met beledigende teksten aan het adres van de profeet Mohammed.

Naast het spandoek was een etalagepop in Arabische kleding met in het kruis een babypop geplaatst. De pop was ontbloot en voorzien van een baard. ‘De moslims in Nederland zijn opgeschrikt door een verschrikkelijke aanslag op hun bestaansrecht in Nederland. Een aanslag die de menselijke waardigheid van onze samenleving midden in het hart heeft getroffen’, zegt Abdelhamid Bouzzit van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) bij mediapartner Omroep West.

Solidariteit

Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van andere religieuze stromingen aanwezig, zoals Ralph Levie van de dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. ‘Ik ben hier om te laten zien dat wat hier gebeurd is, echt niet kan en buiten alle perken is.’ De Joodse gemeenschap herkent dreiging richting het geloof. ‘In en rond de Tweede Wereldoorlog zijn ontzettend veel synagogen vernield.’

‘Onze samenleving kent zowel antisemitisme als islamofobie en er zijn waarschuwingen dat dit misschien toeneemt. De enige manier om daar tegenin te gaan is te laten zien dat je ook heel goed samen kunt zijn’, zegt Levie.

Oproep aan politiek

Tahsin Cetinkaya van de HaagseTurks-Islamitische Culturele Stichting is van mening dat er een rol is weggelegd voor de politiek. ‘Ik vind dat de politiek de regels moet aanscherper en moskeeën en gebedshuizen scherp in de gaten moet houden wat betreft aanvallen. Dat gebeurt nog niet voldoende. Ik heb geen bezwaar tegen demonstraties, maar houd je handen van moskeeën en gebedshuizen af.’

De SIORH onderschrijft dit door samen met de Federatie Islamitische Organities (FIO) een oproep te doen aan de regering. Abdelhamid Bouzzit: ‘Wij roepen de overheid op om moslims in Nederland te beschermen tegen deze vormen van haat en discriminatie. Niet in dubbelzinnige bewoordingen, maar door in actie te komen en reële bescherming te bieden. Bestrijd met alle wettelijke middelen die u heeft islamhaat, antisemitisme en alle vormen van haat die onze samenleving splijten.’

Foto: Omroep West.