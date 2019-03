Robin Haase wint eerste ronde Indian Wells

Hagenaar Robin Haase heeft de eerste ronde op Indian Wells gewonnen. Dit ten koste van Denis Istomin. De wereldwijde nummer 68 versloeg Istomin met 7-6 (2), 6-1. Indian Wells is het eerste masterstoernooi van het tennisseizoen.

De Oezbeek Istomin leverde bij 2-2 met een dubbele fout zijn opslag in. Hij brak direct terug, kreeg een setpunt bij 6-5, maar wist dat niet te verzilveren. Robin Haase had in de wedstrijd veel succes met korte ballen, vooral omdat zijn tegenstander wat traag op gang kwam vanaf de baseline. Bij 2-1 brak hij de Oezbeek, waarna hij met een lovegame op 4-1 kwam. Zijn vierde overwinning in vier partijen tegen Istomin kwam daarna geen moment meer in gevaar.

Haase treft in de tweede ronde de Rus Andrej Roeblev, die als lucky loser aan het hoofdtoernooi mocht meedoen.

Foto: Hans Willink