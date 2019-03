200 kilometer rijden voor niks; Voetbalwedstrijd Quick afgelast na omvallen lichtmast

Net voor de aftrap van de voetbalwedstrijd Quick tegen EVV uit het Limburgse Echt is de wedstrijd afgelast. Net naast het veld in de zuidelijke provincie was namelijk een lichtmast omgevallen door de harde wind.

In eerste instantie werd nog even bekeken of de wedstrijd door zou kunnen gaan, maar even later werd de match afgeblazen. ‘Als er één lichtmast om kan waaien, zouden meer kunnen volgen,’ aldus de club op social media.

Wedstrijd gaat niet door….. pic.twitter.com/D1hIy9yV1L — HV & CV Quick (@HVCVQuick) March 10, 2019

De Hagenaars konden dus weer onverrichter zaken weer terug, met een uitdaging om een nieuwe speeldatum te vinden.

Foto: @HVCVQuick / Twitter