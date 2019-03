The Black Keys en Billie Eilish in De Nieuwe Van Nierop

Aangepaste dienstregeling HTM blijft ondanks afgelasting CPC Loop

Ondanks de afgelasting van de CPC Loop blijft de HTM zondag een aangepaste dienstregeling rijden. Volgens de openbaar vervoerder is het niet mogelijk op op deze korte termijn weer een normale dienstregeling in te stellen.

Voor zover mogelijk probeert de HTM wel de maatregelen terug te draaien. De HTM heeft op haar website een overzicht gezet met welke maatregelen van kracht blijven, en welke niet.

CPC Loop afgelast

De organisatie acht het niet verantwoord om ruim 41.000 lopers van start te laten gaan onder de onstuimige weersomstandigheden.

Er is te veel en te harde wind, schrijft de organisatie op de site: ‘De windkracht is oplopend tot 7 met windstoten tot 100 km per uur. In combinatie met het zeer slechte weer en de lage gevoelstemperatuur is er sprake van een onverantwoorde situatie op zowel het Malieveld als het parcours.’ Na overleg met de Burgemeester en hulpdiensten heeft de organisatie vanmorgen het besluit genomen om het evenement af te lasten.

Foto: Richard Mulder / Archief