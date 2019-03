Onzeker of deelnemers geld terugkrijgen bij afgelaste CPC Loop

Aanhoudingen bij steekpartij in Laak

Op de Goeverneurlaan in het Laakkwartier is zondagmiddag een gewonde gevallen bij een steekpartij. De steekpartij heeft plaatsgevonden in een woning.

Naast de politie en ambulance werd ook de traumahelikopter opgeroepen voor assistentie. De politie heeft vijf personen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

De brandweer is ter plaatse gekomen om het slachtoffer uit de woning te takelen.

Rondom de woning is plaats delict gemaakt.

Doordat de brandweer de straat blokkeerde, moest tram 16 korte tijd omrijden via de route van tram 9. Inmiddels rijdt de tram weer volgens de normale dienstregeling.

