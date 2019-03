Eerste gay studentenvereniging Den Haag een feit

Den Haag is sinds kort een studentenvereniging rijker. Voor de stad is dit een primeur, want het betreft de eerste LHBTI+ vereniging voor de hofstad. H.G.S.V Philautia is er voor alle LHBT+ studenten van het mbo, hbo en de universiteit. De vereniging biedt de studenten de kans om elkaar te ontmoeten in ontspannen sfeer.

Activiteiten

Sinds afgelopen zomer organiseerde de studentenvereniging al enkele borrels in Den Haag. Dit jaar organiseert Philautia ook andere activiteiten zoals eettafels, filmavonden en spelletjesavonden. De activiteiten zijn niet alleen voor LHBTI+ studenten maar is toegankelijk voor alle jongeren. Philautia staat voor zichzelf en elk ander te accepteren voor wie zij zijn. Tweewekelijks heeft de vereniging een borrel op locatie in Den Haag.

De naam

H.G.S.V. staat voor Haagse Gay Studenten Vereniging. De naam Philautia komt van een Grieks concept af. Philia is Grieks voor liefde. Philautia betekent dat je ook van jezelf houdt. De filosofie hierachter is dat de liefde voor anderen pas begint wanneer jezelf accepteert en liefhebt.

Foto: Archief.