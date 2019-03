The Black Keys en Billie Eilish in De Nieuwe Van Nierop

NN CPC Loop Den Haag afgelast

De NN CPC Loop Den Haag is afgelast. De organisatie acht het niet verantwoord om ruim 41.000 lopers van start te laten gaan onder de onstuimige weersomstandigheden.

Er is te veel en te harde wind, schrijft de organisatie op de site: ‘De windkracht is oplopend tot 7 met windstoten tot 100 km per uur. In combinatie met het zeer slechte weer en de lage gevoelstemperatuur is er sprake van een onverantwoorde situatie op zowel het Malieveld als het parcours.’ Na overleg met de Burgemeester en hulpdiensten heeft de organisatie vanmorgen het besluit genomen om het evenement af te lasten.

De organisatie zegt de maatregel te betreuren. ‘Ook wij hebben ontzettend uitgekeken naar deze 45ste editie van de NN CPC Loop Den Haag. Een tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat bij de NN CPC loop Den Haag, altijd voorop.’ De organisatie roept mensen op om niet naar het Malieveld te komen.