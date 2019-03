Onzeker of deelnemers geld terugkrijgen bij afgelaste CPC Loop

De 45ste editie van de NN CPC Loop is zondag afgelast door verwachte extreme weersomstandigheden.

Aan de loop zouden vandaag 41.000 deelnemers meedoen. Waaronder hardlopers uit het buitenland, en meer dan 100 basisscholen.

Nu het evenement is afgelast, is het nog onzeker of deelnemers hun inschrijfgeld terugkrijgen. “In de voorwaarden staat dat we bij een afgelasting het inschrijfgeld mogen houden, maar we gaan ons buigen over een compensatie. We moeten eerst de kosten in kaart brengen,” vertelt organisator Mario Kadiks aan mediapartner Omroep West.