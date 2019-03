The Black Keys en Billie Eilish in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer The Black Keys en Billie Eilish (foto).

De tijd dat The Black Keys in waren ligt al even achter ons, ze concentreren zich ook steeds meer op het produceren van anderen artiesten zoals Yola, Jake Bugg en Pretenders. Maar de heren zijn terug met een toffe single. Billie Eilish is de indie-zangeres van dit moment, binnen een jaar heeft ze een paar interessante songs uitgebracht en de zeventienjarige hoor je vanavond met haar nieuwste track.

Meer releases zijn er van Foals, Rondé, Dido, Sigrid, The National, Vampire Weekend, Maren Morris, Amanda Palmer, Isbells, James Morrison, Duncan Laurence en Luther-acteur Idris Elba als zanger.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).