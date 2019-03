Deelneemster Kim Heijdenrijk over afgelaste CPC: “Ik voelde me enorm sneu”

HagaZiekenhuis Leyweg houdt zaterdag open huis

Voor het eerst in zeven jaar gooit het HagaZiekenhuis aan de Leyweg zaterdag haar deuren open voor publiek. “Onze medewerkers van het HagaZiekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis laten graag aan u zien wat zij doen”, schrijft het ziekenhuis op haar eigen website.

Tijdens de open dag geven medisch specialisten lezingen over hun vakgebied. Onder de sprekers zijn een neuroloog, hartchirurg, reumatoloog en traumachirurg. Ook is er een carrièrecafé, waar wordt verteld hoe het is om te werken voor het HagaZiekenhuis. Je kan er zelfs direct solliciteren.

De opendag in het HagaZiekenhuis is zaterdag 16 maart van 10.00 tot 15.00 uur.