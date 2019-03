Het verhaal van de Vegetarische Slager en Blonde Dolly in nieuwe Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een verhaal over de Haagse Vegetarische Slager Jaap Korteweg. Op dierendag 2010 opende hij zijn eerste winkel en nu gaan de zijn producten de hele wereld over.

“Jaap vertelt over zijn werk, en legt uit dat dieren in de bio-industrie het echt niet makkelijk hebben”, zegt hoofdredacteur Tanya van der Spek op Den Haag FM. “Hij is zelf ook boer en weet dat varkens bijvoorbeeld wel twintig jaar kunnen worden, maar dat ze die leeftijd in de de bio-industrie niet halen.”

Verder in Straatnieuws een verhaal van de Haagse schrijver Tomas Ross. “Hij schrijft over het leven van bekende prostituee Blonde Dolly”, vertelt Tanya. “Ze had tonnen op de bank en zeven huizen in Den Haag, maar toch prostitueerde ze zichzelf voor vijf gulden.”

Luister hier naar het interview met Tanya van der Spek op Den Haag FM.