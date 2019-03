Kandidaat Statenlid Michel Rogier komt op voor OV: “Als je niet samenwerkt in de provincie kom je nergens”

De kosten van je tramkaartje of het overstappen naar een andere tramlijn. Het zijn zaken waar niet de gemeente of het rijk over beslissen, maar de Provinciale Staten. Op 20 maart zijn er verkiezingen en bepalen we wie daarin komen te zitten. Een van de kandidaten is CDA’er Michel Rogier die zich hard maakt voor goed openbaar vervoer.

“Als je niet samenwerkt in de provincie dan gaat alles door elkaar lopen en kom je helemaal nergens”, zegt Rogier die acht jaar in de gemeenteraad zat. Tijdens de vorige verkiezingen behaalde hij geen zetel, maar bleef wel actief voor zijn partij.

Kennis delen

Nu hoopt hij verkozen te worden als Statenlid in de provincie. “Ik wil mijn kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan gaan gebruiken voor Zuid-Holland”, zegt de CDA’er. Hij wil dat de verbinding van en naar Den Haag beter geregeld wordt. “Mensen uit kleine gemeenten trekken door slecht openbaar vervoer vaak naar de stad. Laat die mensen daar wonen.”