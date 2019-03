Kandidaat Statenlid Michel Rogier komt op voor OV: “Als je niet samenwerkt in de provincie kom je nergens”

Topkok Pierre Wind geeft tips voor lekker eten tijdens Week Zonder Vlees

De tweede editie van de Nationale Week Zonder Vlees gaat maandag van start. Dat is de week om jezelf of een ander uit te dagen een week geen vlees te eten. “Maar groenten zijn ook ongelofelijk lekker”, vertelt de Haagse kok Pierre Wind op Den Haag FM.

Pierre heeft meerdere tips voor vleesliefhebbers om de week goed door te komen. “Kook bijvoorbeeld de stronk van een bloemkool, snij die in plakken en paneer ze met bloem, ei en paneermeel. Dan krijg je heerlijke bloemkoolschnitzels.” Ook de koolraap is geschikt om schnitzels van te maken, voegt hij daar aan toe.

De Haagse topkok heeft ook nog een tip waarmee een smakeloze tofu om te toveren is tot iets lekkers. “Als je er niks mee doet is tofu niet te hachelen. Maar als je het in dunne plakken snijdt, door de bloem haalt, kort bakt en dan vol gooit met sojasaus zijn ze eng lekker.”

Volgens de organisatie achter de Week Zonder Vlees bespaar je 130 liter water, 76 kilometer autorijden en 770 gram dierenvlees door een weekje te eten als een vegetariër. Tijdens de eerste editie deden vorig jaar ongeveer 32.000 mensen mee. De Nationale Week Zonder Vlees duurt van maandag 11 tot en met 17 maart.

Luister hier naar het interview met Pierre Wind op Den Haag FM