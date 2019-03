Zuid-Hollander trots op lokale sportverenigingen

De inwoners van Zuid-Holland zijn het minst trots op hun provincie, vergeleken met de andere provincies in Nederland. Opvallend is wel dat de Zuid-Hollanders lokale sportclubs noemen waar ze trots op zijn, bijvoorbeeld SVV Scheveningen, Haagsche Rugby Club en Haag Atletiek.

“Dat is heel fijn om te horen”, vertelt Louis Hueber van Haag Atletiek op Den Haag FM. “Dit is goed nieuws en dat kunnen we wel gebruiken na de afgelaste CPC Loop van afgelopen zondag. Dat was echt een teleurstelling.” Louis is zelf al jaren trots op de vereniging, maar waardeert het enorm dat de bekendheid van de club zich ook door Den Haag en daarbuiten verspreidt.

Naast de lokale sportclubs zijn de Zuid-Hollanders het meest trots op de kust. 22 procent van de ondervraagde 2.100 Zuid-Hollanders zegt trots de zijn op de zee en de duinen.

Foto: Peter Pronk

