Abdoe Khoulani van Partij van de Eenheid veroordeeld voor zorgfraude

Abdoe Khoulani, oprichter van de Partij van de Eenheid, is maandag veroordeeld tot drie maanden cel waarvan een maand voorwaardelijk. De fractiemedewerker diende samen met familieleden en bekenden voor bijna 1.400 euro aan valse rekeningen in bij zijn zorgverzekeraar.

De fraude vond plaats in 2014 en 2015, toen Khoulani nog gemeenteraadslid was in Den Haag. Hij heeft altijd ontkend. “Ik heb de facturen te goeder trouw ingediend. Ik ga niet mijn goede naam te grabbel gooien voor een paar tientjes”, zei Khoulani eerder tegen mediapartner Omroep West. Het bedrag dat hij onterecht declareerde, moet hij terug betalen. Volgens fractievertegenwoordiger Arnoud van Doorn gaat Khalouni in hoger beroep tegen de veroordeling.

Naast Khoulani stonden nog zeven anderen terecht in deze zaak, onder wie drie familieleden. Zij hebben werkstraffen gekregen tussen de dertig en tachtig uur.