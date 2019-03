Gerrie van basisschool De Kleine Wereld is Haagse conciërge van het jaar

De Haagse conciërge van het jaar is dit jaar een vrouw: Gerrie Roeten van basisschool De Kleine Wereld. De prijs is tijdens een groot feest overhandigd aan de winnaar. De erkenning kwam als grote verassing voor Gerrie. “Dit had ik echt niet verwacht”, is het enige wat ze kon uitbrengen toen ze de zaal vol met leerlingen binnenliep.

Uit vele inzendingen is door een jury onder leiding van Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) een winnaar gekozen. De overige leden van de jury zijn raadslid Fonda Sahla (ook D66) en de winnende conciërge van vorig jaar, Abdul Aitelhadj van basisschool De Voorsprong. De winnares van dit jaar staat bekend om haar hartelijkheid, de goede band met ouders en haar kwaliteiten als installateur. Leerlingen zeggen over haar dat ze altijd voor iedereen klaar staat, goede oplossingen voor problemen heeft en onovertroffen broodjes bal maakt.

De prijs is een jaarlijks initiatief van D66. De partij wil hiermee het belang van de conciërge aankaarten. “Docenten moeten alle ruimte krijgen om zich bezig te houden met lesgeven”, zegt een woordvoerder van de partij. “Zij mogen geen zorgen hebben over allerlei bijkomende taken. De conciërge kan de belangrijke bijkomende taken oppakken en op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de lessen op scholen.”