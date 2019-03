Hagenaar maakt van hobby een onderneming; van fietsband naar broekriem

Waarom fietsbanden weggooien, als je er ook broekriemen van kan maken? Voor de Haagse Michiel begon dit ooit als een hobby, maar inmiddels heeft hij samen met zijn vrouw Jet een heuse ‘fietsbandenbroekriem’ winkel geopend aan de Boekhorststraat. De jonge ondernemer is super trots. ‘We verkochten onze artikelen al online, maar de opening van de winkel heeft wel een enorme boost gegeven’, zegt Michiel.

Iedere week haalt Michiel gebruikte fietsbanden bij de fietsenmaker op zodat hij deze in zijn atelier een tweede leven kan geven. ‘Ik ga langs bij verschillende fietsenmaker in de buurt. Het is een win-win situatie. Wij kunnen met de banden iets moois maken en een fietsenmaker blijft niet met de banden zitten.’

Michiel en Jet hopen met hun uitvinding ook een beetje te kunnen bijdragen aan een duurzamere stad. ‘Ik hoorde van iemand van de gemeente dat er per jaar 300.000 banden in Den Haag worden weggegooid. Dit is ontzettend veel. Ik ben blij dat wij dat aantal een klein beetje kunnen verminderen’, aldus Michiel.