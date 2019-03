Minister Slob deelt zorgen wethouder Bruines over omstreden islamitische school

De uitbreidingsplannen van het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum maken geen kans. “Minister Arie Slob van Voortgezet Onderwijs heeft aangegeven de verzoeken van de Amsterdamse school om zich in Den Haag te vestigen niet te honoreren”, vertelt wethouder Saskia Bruines van Onderwijs op Den Haag FM.

Leerlingen zouden op de school onder salafistische invloed staan. Het bestuur van de school heeft volgens Slob zeven aanvragen voor uitbreiding gedaan, ook in andere steden. Het stadsbestuur van Den Haag sprak al zijn zorgen uit over plannen van het Cornelius Haga zich in de hofstad te vestigen.

“Tussen het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum en het schoolbestuur van Stichting De Ozonlaag bestaan opvallende feitelijke gelijkenissen, waaronder hetzelfde bezoek- en correspondentieadres in Den Haag en dezelfde persoon als handelend bestuurder”, schreven Bruines en burgemeester Krikke eerder aan de Tweede Kamer.

Minister Slob zegt dat met de huidige wet in de hand de school al kan worden gedwarsboomd. Hij werkt aan nieuwe wetgeving, waardoor het nog eenvoudiger wordt om ongewenste scholen de weg te versperren. “Er mist nu nog een instrument om als gemeente te kunnen ingrijpen wanneer we vermoeden dat er dingen niet goed gaan”, aldus Bruines.

Luister hier naar het interview met Saskia Bruines op Den Haag FM.