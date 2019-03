Clubhuis scouting voor kinderen met beperking geverfd tijdens NLdoet

Deze week staat Den Haag FM in het teken van de vrijwilligersactie NLdoet. Elke dag komen verschillende klussen en projecten voorbij die nog een helpende hand kunnen gebruiken. Dinsdag vertelde Manon Wolfert over het opknappen van het scoutinghuisje aan de Brusselselaan.

“Het scoutinghuisje wordt eens in de twee weken gebruikt door een scoutingclub voor kinderen met een beperking.” Manon mag af en toe met de kinderen van BSO Het Grote Huis gebruik maken van het honk in de Nieuwe Scheveningse Bosjes. “Omdat wij zo vaak te gast zijn bij de scouting willen we graag wat terugdoen.”

“We willen in ieder geval de muren sauzen en weer mooi maken. Het huisje is eigenlijk aan een grote renovatie toe, maar tot die tijd willen we het er weer fris uit laten zien.” Aanmelden voor deze vrijwillige klus kan via de website van NLdoet.

Luister hier naar het interview met Manon Wolfert op Den Haag FM.